Giappone. Covid, 26mila nuovi casi e 34 decessi

(DIRE) Tokyo, 2 Mag. – Il ministero della Salute giapponese nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri ha confermato 26.865 nuovi casi di coronavirus e 34 decessi causati dal virus, ancora in forte calo per il terzo giorno consecutivo. Il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni è sceso ulteriormente attestandosi a 165. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha riportato 3.161 nuovi contagi. A livello nazionale, seguono la capitale come numero di nuove infezioni le prefetture di Osaka (2.253 casi), Kanagawa (1.930), Hokkaido (1.854), Fukuoka (1.575), Okinawa (1.554), Aichi (1.428), Saitama (1.202), Hyogo (1.043) e Chiba (1.023). (Jief/Dire) 08:41 02-05-22