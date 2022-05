La Taekwondo Reggio Calabria a Rossano sul podio con Asiel Bellè

Festa nella festa! E’ questa la sintesi del “Campionato Interregionale di combattimenti Fita riservato alle classi Senior, Junior e Cadetti A” che ha visto impegnato il Centro Sportivo Taekwondo Reggio Calabria nella giornata del 01 Maggio, festa dei lavoratori. Al palasport di Rossano, davanti ad un nutrito numero di spettatori, la squadra reggina, guidata dal Maestro Demetrio Mangiola, si è presentata con la sola Asiel Bellè in gara. Ma la giovane atleta, classe 2010, alla prima partecipazione nella categoria Cadetti A, non è parsa per nulla intimidita, sbaragliando le avversarie nella categoria -51kg bianca-gialla.

Dopo un’attesa di oltre quattro ore per disputare il primo incontro, la Bellè ha affrontato la sua semifinale affrontando l’atleta dell’ASD Athlon di Soverato, Alice Arcidiacono. Nonostante la tensione accumulata per la lunga attesa, con grande sicurezza, la giovane reggina ha superato per 26-10 la sua avversaria, raggiungendo agevolmente la finale dove si è misurata con la taekwondoka del Centro Taekwondo Olimpico Club Lecce, Greta Giordano.

Senza alcun timore, la Bellè, con un’intensità degna di atlete ben più esperte, ha martellato sin dal primo istante dell’incontro, concludendo con un round d’anticipo sul punteggio di 50 a 7, senza lasciare all’avversaria alcuna possibilità di replica. E così è partita la festa per la giovanissima promessa del Centro sportivo Taekwondo Reggio Calabria, che si conferma tra i talenti di maggior prospettiva nel panorama del taekwondo calabrese.

Un successo che aggiunge un’altra medaglia al ricchissimo palmarès della squadra reggina che, da anni, in silenzio, con tanto sacrificio, passione, entusiasmo, lavora su un territorio difficile per diffondere l’insegnamento di questa disciplina e promuovere tra i giovani l’educazione ai sani valori dello sport.