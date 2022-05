Milano, la Polizia di Stato chiude un centro massaggi per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

Lo scorso Giovedì a Milano, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà una cittadina cinese di 39 anni, titolare di un centro massaggi, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nel pomeriggio, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese hanno effettuato dei controlli presso un centro massaggi in Via Bligny, dove hanno trovato una dipendente intenta a svolgere atti sessuali con un cliente all’interno di un box doccia.

Un secondo cliente presente in sala d’attesa ha confermato l’attività illecita nel centro: i due uomini hanno riferito ai poliziotti di aver concordato il pagamento di 60 euro a fronte di una seduta di massaggi della durata di un’ora e comprensiva di rapporto sessuale. Nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 1200 euro divisi in banconote di vario taglio e 20 preservativi confezionati. Il locale, il materiale rinvenuto e il denaro in contante sono stati sottoposti a sequestro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/1194626f78ab110e2993138403