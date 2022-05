Roma, nella notte incendio nell’ex fabbrica della Miralanza

Poco prima dell’una di notte è scoppiato un incendio negli stabilimenti dell’ex fabbrica della Miralanza, in via Luigi Pierantoni a Roma. Ad andare a fuoco dei cumuli di materiali di risulta e rifiuti, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco, intervenuti con tre APS (Autopompa Serbatoio), tre autobotti, il carro schiuma, il carro autoprotettori e l’autoscala, dopo aver spento l’incendio hanno avviato le operazioni smassamento e messa in sicurezza dell’area.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79284