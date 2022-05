Uganda. 35mila Profughi da Congo a sud Sudan, ONU chiede aiuti

(DIRE) Roma, 2 Mag. – Da Gennaio l’Uganda, tra i principali paesi africani per l’accoglienza di migranti e richiedenti asilo, ha ricevuto sul proprio territorio oltre 35.000 rifugiati. Un terzo di questi è arrivato nelle ultime tre settimane dalla Repubblica Democratica del Congo, in fuga dagli intensi combattimenti nelle province del Nord Kivu e Ituri. Il resto della popolazione è invece fuggito dagli scontri sporadici nel Sud Sudan. A lanciare l’allarme in una nota è l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che fa appello insieme a 44 partner umanitari a 47,8 milioni di dollari di cui “c’è urgentemente bisogno per rispondere ai bisogni critici di migliaia di rifugiati”.

L’agenzia avverte che, “dal momento che gli episodi di violenza nel Congo orientale e nel Sud Sudan continuano, questo appello rafforzerà anche la capacità dell’Uganda di ricevere più rifugiati in caso di esodi ulteriori”: l’appello di Emergenza per l’Uganda ha lo scopo di sostenere un afflusso di un massimo di 60.000 rifugiati in Uganda nella prima metà del 2022, con 45.000 nuovi arrivi da aprile a giugno 2022. L’organismo Onu si sta coordinando con il governo ugandese e i partner umanitari per fornire assistenza d’emergenza e protezione ai rifugiati nelle zone di confine, ed è al lavoro per trasferire “il prima possibile” le persone “negli insediamenti per rifugiati”.

Come fa sapere l’Unchr, finanziamenti serviranno per fornire ai profughi cibo, riparo e articoli essenziali per la casa, e sosterranno anche le forniture mediche urgenti e i servizi idrici, sanitari e igienici necessari per prevenire la diffusione del Covid-19 e di altre malattie. L’Uganda, conclude la nota, ospita già oltre 1,5 milioni di rifugiati – la più grande popolazione di rifugiati del continente africano – e ora sta accogliendo migliaia di nuovi arrivi. Sebbene “questo afflusso non cattura l’attenzione dei media”, osserva l’agenzia, “le sfide sono significative e crescenti”. (Alf/Dire) 11:57 02-05-22