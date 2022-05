USA. Anche la loro politica estera ha “seminato” guerra e morte

10:00 – Ora Biden, ma già da Bill Clinton gli USA seminano guerra e morte mascherandole come atti eroici ed a scopi anti-bellici. Clinton con i bombardamenti nell’ex Jugoslavia colpì l’ambasciata cinese, eppure Biden le rivendica come le bombe su Belgrado.

Esiti diversi di tensioni politiche internazionali la storia li annota in maniera totalmente differenti sotto l’amministrazione di Donald J. Trump. L’ex numero uno della Casa Bianca che durante la sua presidenza ha gestito al meglio la crisi con la Corea, tanto è che è seduto a dialogare con il capo del paese asitaico Kim-Jong-Un, cercando la via diplomatica. Oggi in Ucraina, gli USA sembrano lontani anni luce dal proferire parole anche solo simpatizzanti nel pensiero pacifista.