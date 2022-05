Iran: i lavoratori sono scesi in piazza il 1 Maggio a protestare

13:15 – Nella giornata del 1 Maggio, in molte città dell’Iran si sono svolte delle manifestazioni di protesta, portate avanti dai lavoratori. Per contestare a gran voce relativamente al problema dell’ aumento del costo della vita e la cattiva politica, che il governo opera all’interno del paese. Sono scesi in piazza pure per richiedere il rilascio di molti attivisti costretti a rimanere in carcere per il loro lavoro.

I Poliziotti sono intervenuti, cercando di placare i lavoratori, molti di quest’ultimi sono stati arrestati. Gli organizzatori delle proteste in un comunicato hanno dichiarato che la povertà sta dilagando anche a causa dell’inflazione, e del mal Governo.

