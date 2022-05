Marilena Alescio intervista Valter Mancini executive chef Versace Mansion

La casa dello stilista reggino Gianni Versace sulla Ocean Drive di Miami Beach è oggi un elegante e frequentatissimo ristorante ed un albergo. Dal piatto forte pensato per Gianni, al suo stile inconfondibile rimasto immutato, ai tantissimi turisti per i quali la casa di Versace rimane un luogo da visitare assolutamente. La giornalista Marilena Alescio ha intervistato Valter Mancini, executive chef, di Versace Mansiona Miami. La struttura rappresenta un’eccellenza nel suo settore non solo per il prestigio che il nome ed il brand Versace hanno a livello internazionale.

