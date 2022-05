Venezuela, scoperto narco-sub

10:15 – Le forze di sicurezza nella regione del Rio Arauca hanno scoperto un narco-sub. Il battello ha una lunghezza di 6 metri ed una larghezza di 2. Differentemente dal solito, l’imbarcazione presenta una telecamera per periscopio. Solitamente, queste imbarcazioni sono definite “vascelli a basso profilo” poiché procedono in una condizione di semi-immersione, lasciando in un superficie la parte superiore dello scafo.

Al momento non si hanno informazioni sull’equipaggio, solitamente composto da 3 o 4 uomini. Le “unità” sono realizzate in fibra e costruite in cantieri di fortuna nella giungla e poi avviate verso il mare tramite canali o fiumi. Dopo procedono in direzione Messico o di altri paesi della regione con all’interno le “mattonelle” di cocaina. Il traffico dietro questi commerci vede coinvolti i cartelli sudamericani, ma anche gruppi dissidenti della Farc. (fonte Il Corriere)