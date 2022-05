Carceri. Lega: Restituire dignità lavorativa ad agenti vincitori di concorso

(DIRE) Roma, 4 Mag. – “Restituire la dovuta serenità lavorativa ad agenti e sovrintendenti della Polizia penitenziaria, vincitori del corso per vice ispettori, ora a rischio mobilità. Secondo le intenzioni del Dap, 394 uomini e 55 donne in divisa dovrebbero lasciare la propria attuale sede di servizio e gli affetti familiari per trasferirsi in altri istituti, magari a centinaia di chilometri di distanza, per non rinunciare a un avanzamento di carriera conseguito ‘per titoli’, quindi dopo anni di onorato servizio e con notevoli sforzi per conseguire un titolo di studio superiore.

Ho presentato un’interrogazione al Ministro Cartabia per rivedere questa decisione. L’Amministrazione penitenziaria dovrebbe salvaguardare con rispetto la competenza e la professionalità del personale del Corpo, acquisite nel corso degli anni: un patrimonio professionale da valorizzare, non da mortificare”. Così il deputato della Lega Alessandro Manuel Benvenuto. (Vid/ Dire) 16:30 04-05-22