Etiopia: arrestati terroristi

In Etiopia, le forze dell’ordine hanno arrestato dei militanti di Al-Shabaab, un gruppo jihadista che si muove principalmente in Somalia. Sono “specializzati” in contrabbando di armi nella Somalia e nei paesi circostanti. La Polizia ha fermato i miliziani al confine, essi stavano cercando di oltrepassarlo. Si ipotizza che il gruppo stesse tentando di effettuare attività terroristiche, ancora sconosciute.

La Polizia ha sequestrato varie munizioni per fucili, numerose armi, tra cui due mitragliatrici. Nell’arco di un mese, le forze dell’ordine hanno arrestato 34 militanti, quest’ultimi stavano cercando di effettuare un attacco terroristico all’interno del paese. L’Etiopia sta vivendo momenti drammatici, il Governo è preoccupato, anche per via del conflitto nel Tigray. Le morti sono all’ordine del giorno, molti hanno perso le loro case e soffrono la fame.

AO