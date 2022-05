Successo di pubblico per la prima di “Sandrino – Il Film” a Reggio Calabria

E’ andato in sold out ieri sera, 03 maggio 2022, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per la prima di “Sandrino – Il Film” con la regia di Lorenzo Amadeo e Davide Manganaro e protagonista principale Pasquale Caprì, il comico reggino che da diversi anni imita con successo personaggi illustri del mondo della politica e non, locale; oltre ad imitare anche il “reggino medio” nella sua quotidianità.

Ed è il personaggio di Sandrino, da lui creato proprio per rappresentare il reggino medio, che porta in scena nel suo esordio cinematografico ed a cui danno man forte Benvenuto Marra e Giorgio Casella nel ruolo degli zii: uno che cerca di portarlo sulla buona strada, zio Ben, e l’altro che lo porta sulla cattiva strada, zio Giorgio.

Nel film Sandrino è un ragazzo che pensa sempre alle donne ed al calcio, in cerca di un lavoro ed un amore. Sullo sfondo la città di Reggio Calabria con i suoi panorami sorprendenti che accompagna la “leggerezza” del film in cui non si parla mai, come spesso accade sul piccolo schermo ultimamente, della ‘ndrangheta. In cui il dialetto reggino è protagonista soprattutto nelle battute giuste senza diventare pesante od incomprensibile… “u cafè è pavatu” o “a salai”, quest’ultima, espressione che racchiude in se tutto un discorso su come si è svolto un incontro amoroso…

Il film veicola anche messaggi importanti per gli adolescenti, contro la droga ed il bullismo. Insomma una sceneggiatura per niente banale, ricca di aneddoti divertenti che lasciano lo spettatore di buonumore, come hanno sottolineato gli applausi alla fine della proiezione.

K.G.