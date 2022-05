Yemen: aumenta la fame

Lo Yemen sta attraversando una crisi alimentare senza precedenti. La “fame” aumenta ogni giorno che passa, e mentre tutti noi rivolgiamo il nostro sguardo verso l’Ucraina, ci dimentichiamo di paesi come questo. Territori che non sanno cosa significhi la parola “pace”.

Lo Yemen soffre una grandissima catastrofe alimentare, le morti aumentano ogni ora, in più si aggiunge la mancanza di adeguate strutture ospedaliere. La Global Network Against Food Crises (GNAFC), ha dichiarato che la fame e la povertà sono in continuo aumento nello Yemen, ad esso si aggiungono paesi come: Etiopia, Madagascar meridionale, Sud Sudan.

AO