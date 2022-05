DL Aiuti. FdI: Servono misure strutturali e non bonus a percettori RdC

(DIRE) Roma, 5 Mag. – “Il Governo dei miglior non smette mai di stupirci: oltre a regalare uno stipendio a coloro che, spesso, decidono di non lavorare, adesso donerebbe ai percettori di RdC (Reddito di Cittadinanza) anche il bonus 200 euro. Questa la proposta avanzata in CdM dai ministri Orlando e Patuanelli, in seno all’esame del Decreto Aiuti.

Le imprese chiudono, l’energia ha costi oramai alle stelle, la guerra mette in difficoltà l’esportazioni, ma per il governo del sedicente autorevole Draghi l’importante è continuare con le mancette elettorali. Noi – poveri ingenui – che pensavamo fosse giunto il momento di far ripartire l’Italia con misure strutturali”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Lucia Albano e Marco Osnato. (Vid/ Dire) 20:59 05-05-22