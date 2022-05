(DIRE) Roma, 5 Mag. – L’aula della Camera ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. I si’ sono stati 316, i no 48 e gli astenuti 6. Il provve3dimento passa all’esame del Senato. (Vid/ Dire) 12:32 05-05-22