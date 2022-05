L’Egitto, per via della guerra in Ucraina, come il resto del mondo, sta subendo l’impennata dei prezzi e delle materie prime. L’Egitto, come molti altri stati, si era appena ripreso dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19. Una crisi che sta portando il Presidente egiziano Abdel Fattah, alla continua ricerca di investitori stranieri. Secondo alcuni analisti, il Presidente, sta dando via il controllo di aziende strategiche.

