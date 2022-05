Fisco. Lega: Tasse su casa e affitti non aumenteranno, vicini a intesa

(DIRE) Roma, 5 Mag. – “Le tasse non aumenteranno. Siamo vicini ad un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale su sistema duale e catasto. Riforma del catasto che non sarà più adeguato ai valori di mercato ma rimarrà a rendite e sistema duale cancellato, salvata la flat tax per le imprese e le cedolari sugli affitti.

Un impegno preso con milioni di cittadini. Nessuno tocchi i risparmi e la casa degli italiani”. Così in una nota i deputati Massimo Bitonci, capogruppo Lega in commissione Bilancio della Camera e responsabile del dipartimento Attività Produttive del partito, e Alberto Gusmeroli vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito. (Vid/ Dire) 19:44 05-05-22