Sofo (FdI) invita Draghi in Calabria: “Urge piano investimenti strategici per questa terra. Venga a vederlo con i suoi occhi”

Strasburgo, 5 Maggio – L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo questa settimana durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha incontrato, insieme alla delegazione italiana, il premier Mario Draghi a margine del dibattito parlamentare.

“Ho colto l’occasione per esortarlo a fare un tour in Calabria, a partire dalle aree più disastrate come la Locride, così da rendersi conto del grado di arretratezza e di abbandono in cui versano quelle terre” ha detto l’eurodeputato, che ha poi aggiunto: “Si tratta di terre che dovremmo usare per proiettare l’Italia come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente valorizzando il nostro ruolo di perno della strategia euromediterranea di cui tutti ora scoprono l’importanza a causa delle conseguenze della crisi ucraina e che lo stesso Draghi ha invocato durante il suo discorso di martedì al Parlamento Europeo.