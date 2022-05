Confcommercio Reggio, successo di adesioni al contest “Vetrine in giallo”

Il presidente Lorenzo Labate: «L’abbraccio ideale di tanti visitatori in questi giorni può rappresentare un’ottima base di partenza per rivitalizzare il tessuto economico cittadino»

Il conto alla rovescia è terminato, domani al via nella città dello Stretto il Congresso Lions del Distretto 108Ya. Un appuntamento che ha visto l’apporto ed il lavoro sinergico del Comune di Reggio Calabria, della Confcommercio, della Camera di Commercio e Atam spa. In particolare, Confcommercio ha lanciato il contest “Vetrine in giallo”, con l’invito ai negozi del centro storico ad allestire una vetrina a tema; riservare un’offerta speciale ai Lions o creare un menù particolare.

Un invito che è stato un successo poiché è stato raccolto da più di cinquanta pubblici esercizi e commercianti, in queste settimane. La vetrina a tema, con i colori dei Lions, giallo e blu, è stato il segno distintivo: un simbolo di accoglienza calorosa nei confronti dei 500 turisti che sono già arrivati a Reggio e, pure in una giornata ventosa, hanno “popolato” il centro cittadino. Ed i commercianti reggini si sono fatti trovare pronti. Quello dei Lions è infatti un evento che coinvolge le vicine regioni di Basilicata, Campania: i visitatori possono ammirare e conoscere le meraviglie della città e, al contempo, fare acquisiti con sconti particolari.

Il calendario ha previsto l’inizio delle manifestazioni con la sfilata dei colori dei Lions a Piazza Italia per poi, varcare la soglia del Teatro Cilea che, per due giorni, ospiterà tutte le operazioni congressuali. Sabato mattina, dalle 9.30 i lavori congressuali prevedono l’elezione di un nuovo Vice Governatore del Distretto 108Ya. In mattinata gli interventi del Presidente Regione Calabria On.le. Roberto Occhiuto, del Presidente del Consiglio regionale della Calabria On.le Filippo Mancuso, del Presidente della CCIAA Reggio Calabria Avv. Antonino Tramontana, del Presidente Confcommercio Reggio Calabria Dr. Lorenzo Labate.

«Dopo due anni di pandemia, ristrettezze e chiusure per i commercianti – chiarisce il presidente Labate – è motivo di tanto orgoglio poter ripartire con questi colori, essere partecipi della scoperta della nostra meravigliosa città insieme ai visitatori. Una città che, anche noi reggini sovente lo dimentichiamo, è piena di ricchezze inestimabili: dal patrimonio artistico, storico ed archeologico fino alle peculiarità della nostra enogastronomia ed ai prodotti locali che rendono Reggio unica. E gli esercizi commerciali, in questo contesto, rappresentano un punto di forza, patrimonio e biglietto da visita. Per questo hanno bisogno di attenzione e di sostegno. E l’abbraccio ideale di tanti visitatori in questi giorni può rappresentare un’ottima base di partenza per rivitalizzare il tessuto economico e così mantenere viva la Città».