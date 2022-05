Fisco. Lega: catasto è vittoria Salvini e Centrodestra di Governo

(DIRE) Roma, 6 Mag. – “L’intesa per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale, raggiunta oggi grazie all’intenso lavoro di Matteo Salvini e di tutto il Centrodestra di Governo, è una chiara vittoria innanzitutto per quei cittadini che avrebbero rischiato di pagare nuove tasse.

L’eliminazione del riferimento al sistema duale, il mantenimento dei regimi cedolari esistenti, il mantenimento della flat tax per le imprese e della cedolare sugli affitti non faranno aumentare le tasse tutelando i risparmi dei cittadini. Si aggiorneranno le rendite senza innovazioni di carattere patrimoniale, grazie all’eliminazione di ogni riferimento ai valori patrimoniale degli immobili stessi, e le aliquote IMU potranno essere ridotte per effetto dell’emersione degli immobili fantasma.

La retorica della sinistra, che non si arrende di fronte ad una azione di buon governo, non ci tocca: in un momento di difficoltà, la Lega e i suoi alleati raggiungono un traguardo concreto”. Lo dichiarano i deputati trentini della Lega, Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss, Mauro Sutto e la senatrice Elena Testor. (Vid/ Dire) 12:12 06-05-22