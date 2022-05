Imponente tempesta di sabbia in Iraq, e in alcune regioni della Siria. Molte persone sono state ricoverate d’urgenza in ospedale, per via dei problemi respiratori che causati indirettamente dalla tormenta. Le immagini sui social stanno facendo il giro del web, e i media e le tv locali mostrano come le città si siano “dipinte” di arancione. La sabbia ha danneggiato molte abitazioni ed automobili. La tempesta non è stata solo un danno “sociale” ma anche economico.

