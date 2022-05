Lavoro. Accoto: guerra e crisi economica spingono ad accettare condizioni degradanti

(DIRE) Roma, 6 Mag. – “L’aggressione della Russia all’Ucraina ha causato un’impennata dei prezzi dell’energia, delle materie prime alimentari e non alimentari che spingerà in povertà molte famiglie e influenzerà gli equilibri del commercio mondiale. Sono questi i momenti in cui la disperazione delle persone può spingerli ad accettare condizioni di lavoro disumane e degradanti.

Per questo motivo, credo, non ci sia momento più indicato di questo per portare avanti un’iniziativa forte, in seno alle Nazioni Unite, per rafforzare tutti gli strumenti legali volti a combattere la violazione dei diritti umani nel mondo del lavoro. Su questo assicuro il pieno sostegno dell’Italia” È quanto afferma Rossella Accoto, sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali. (Vid/ Dire) 12:19 06-05-22