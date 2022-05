Sudan: la crisi economica si aggrava

Il 2022 per il Sudan, è un incubo senza fine, la crisi economica continua a peggiorare, anche per via di una situazione politica deleteria. L’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, ha comunicato che la moneta locale del Sudan si è svalutata del 2000 per cento.

Sono numerosi le persone che scappano dal Paese, non solo per la grave situazione economica, ma anche a causa dei gravi atti di violenza. Situazioni gravi che hanno fatto registrare quasi duecento morti (i dati non sono ufficiali), e i numerosi feriti.

AO