Ucraina. Fonti UE: Governi vicini a intesa su embargo petrolio Russia

(DIRE) Bruxelles, 6 Mag. – Secondo fonti diplomatiche dell’Unione Europea, i governi degli Stati membri sarebbero vicini ad un accordo sulle sanzioni riguardanti il petrolio della Russia. Si tratta del sesto pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione europea. Per arrivare ad un accordo e vincere le resistenze di alcune capitali europee, si è parlato di un’estensione delle deroghe per Ungheria e Slovacchia e dell’introduzione di una nuova deroga per la Repubblica Ceca, tutti Paesi che, dopo l’annuncio dell’eventuale embargo, hanno fatto presente che la loro dipendenza dall’energia russa non poteva essere ridotta in un tempo così breve.

Ancora da risolvere questioni come la durata di queste deroghe e ad un possibile compenso per gli Stati membri più dipendenti dal petrolio russo. Infine, un’altra questione che andrà risolta è rappresentata dal divieto di trasportare il petrolio russo tramite le navi europee. Ciò causerebbe delle problematiche in particolare alla Grecia, Malta e Cipro. (Pis/ Dire) 18:54 06-05-22