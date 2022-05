Ucraina. Sindaco Bucha: 95% nostre vittime giustiziate dai russi

(DIRE) Firenze, 6 Mag. – “Durante un mese di occupazione russa, a Bucha sono state uccise 456 persone. Il numero include bambini, madri, giovani. Al 95% delle vittime è stato sparato, non sono morte per esplosioni o per altre cause, sono stati intenzionalmente uccisi dagli aggressori russi”.

Lo spiega il sindaco Anatoliy Fedoruk, a margine di una sessione di Eurocities organizzata a Firenze durante il Festival d’Europa. “Siamo particolarmente grati alla comunità internazionale e ai giornalisti che erano a Bucha” perché “hanno filmato le evidenze di questo orrore”, conclude. (Dig/ Dire) 18:58 06-05-22