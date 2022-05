Zelensky: “rinunciamo alla Crimea” e propone la pace ai russi …

18.00 – Zelensky fa sapere di essere pronto a trattare la pace purchè le forze militari di Mosca si ritirino dal suolo ucraino. L’Ex attore comico, oggi Presidente, ha anche sub-condizionato il possibile accordo al riconoscimento alla Russia della Crimea, già annessa dopo l’invasione del 2014. Zelensky si dice anche molto preoccupato per quanto accade a Mariupol, dove si combatte ormai solo nella zona dell’acciaieria: “non è un’azione militare“, ma una “tortura, prendendo per fame gli assediati“.

La parziale apertura del Presidente ucraino non avrà molto seguito presso il Cremlino, in quanto da quelle parti considerano già assodata l’annessione della Crimea da molto tempo. Forse Zelensky dovrebbe introdurre l’intera regione del Donbass per ottenere qualche risultato tangibile da Putin.

Fabrizio Pace