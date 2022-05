Federpesistica, risultati nazionali Coppa Italia distensione su panca

Calabria 7 volte sul podio: Oro a Bruni e Miceli, argento a Martini, Cristiano e De Cunto, bronzo a Russo e Gemelli

La Federazione Italia Pesistica, aggregati i risultati delle diverse gare svoltesi in tutte le regioni italiane in Aprile, ha pubblicato la classifica nazionale della competizione “Coppa Italia di distensione su panca 2022” m/f per classi di età under 20 ed over 20. La Calabria si è distinta con sette medaglie: due ori, tre argenti e due bronzi. Eccellenti le affermazioni femminili, difatti hanno conquistato il primo posto le brillanti Mirella BRUNI, ASD Karate Amantea, under 20 categoria kg.55 e Sonia MICELI, ASD Hedonism Fitness Club Cosenza, over 20 categoria kg.41. Si sono molto ben distinte anche Elena Teresa MARTINI, ASD Fenix Club Rende, argento tra le over 20 kg.41 e Cristina RUSSO, ASD Kodokansport Cosenza, bronzo under 20 categoria kg.61. Positive le note provenienti dal settore maschile under 20 con i due prestigiosi argenti conquistati da Mattia CRISTIANO, ASD Kodokansport Cosenza nella categoria kg.49, e dal reggino Angelo DE CUNTO, Rogolino’s Drean Team R.C., categoria kg.80 ed, infine, con il bronzo vinto da Gerardo GEMELLI, ASD Centro Sportivo Gemelli Villa San Giovanni. Particolarmente soddisfatti il delegato regionale, Marco Giovannini, ed il coordinatore regionale della disciplina distensione su panca, Antonello Battaglia, per “la evidente crescita del movimento pesistico calabrese, che consolida la sua forza nel panorama nazionale ed incrementa i cinque podi nazionali dello scorso anno grazie al costante lavoro di società e tecnici”.

