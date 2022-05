Forze armate. Tripodi (FI): Bene Mattarella su memoria condivisa, presentata mozione

(DIRE) Roma, 7 Mag. – “Condivido pienamente l’auspicio del Presidente Mattarella, nell’avere una giornata unica di celebrazione per tutte le Forze Armate. È proprio con questo spirito che lo scorso 19 aprile ho presentato alla Camera Dei Deputati, la mozione per l’istituzione del 4 Novembre quale giornata delle Forze Armate e dell’unità nazionale.

Provvedimento che approderà in Aula la prossima settimana e impegnerà il governo in tal senso. Un atto doveroso che ha lo scopo di cementare la nostra memoria condivisa di Storia Patria”. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio. (Com/Ran/Dire) 09:24 07-05-22