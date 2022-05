Yemen: liberati 163 ribelli Houthi

In Yemen, la coalizione araba di stampa saudita, ha liberato 163 prigionieri ribelli Houthi. La stessa coalizione ha annunciato di averlo fatto per iniziare un percorso di pace e ovviamente per porre fine alla prigionia ed alle sofferenze dei ribelli fermati.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha aiutato la coalizione a liberare i prigionieri. Il generale di Turki Al-Maliki, (portavoce della coalizione), ad Aprile aveva annunciato che avrebbe rilasciato i 163 detenuti Houthi, ma solo coloro che avevano preso parte al combattimento contro l’Arabia Saudita.

AO