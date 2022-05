Ai festeggiamenti del Giorno della Vittoria 77 velivoli sopra Mosca

Oggi si celebra in Russia il Giorno della Vittoria, un avvenimento molto sentito dalla popolazione, in quanto richiama alla memoria il ruolo fondamentale che ebbe l’ex Unione Sovietica nella lotta al regime nazista in Germania. Saranno ben 77 i velivoli, tra aerei militari ed elicotteri, che sorvoleranno in parata la Piazza Rossa, tanti quanto gli anni trascorsi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. 8 caccia MiG-29SMT sorvoleranno la capitale disegnando in volo la lettera Z, a sostegno dei militari impegnati nei combattimenti in Ucraina.

E’ quanto è reso noto il Ministero della Difesa di Mosca. La parata militare del Giorno della Vittoria ricorda il secondo conflitto mondiale e soprattutto la battaglia di Berlino, decisiva per la vittoria degli Alleati e le sorti della storia. Il Terzo Reich, di Adolf Hitler, si arrese ufficialmente l’8 Maggio 1945, sei giorni dopo la fine della battaglia.

