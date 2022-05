La GB stanzia altri 1,5 mld € di aiuti per l’Ucraina

Il Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha annunciato che l’UK ha stanziato nuovi fondi per gli “aiuti” all’Ucraina. Questa volta si tratta di 1,5 miliardi di euro (quasi 1,3 miliardi di sterline) che il governo di Boris Johnson ha deciso di mettere sul piatto per assistere Kiev sia in maniera militare che economica ed umanitaria.

Il premier britannico come sempre, non è di certo tra quelli più moderati: “Il brutale attacco di Putin non sta solo causando devastazioni in Ucraina, ma sta minacciando pace e sicurezza in tutta Europa“, questa la sua dichiarazione in relazione allo stanziamento dei nuovi fondi. Nonostante ciò a Westminster dicono di lavorare incessantemente per la cessazione del conflitto ed il ritorno alla pace.

FMP