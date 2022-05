(DIRE) Roma, 8 Maggio – “Il lugubre simbolo delle Brigate Rosse riappare nel cuore della informazione pubblica. Una minaccia al Tg2 RAI che non può passare in silenzio e non deve essere sottovalutata. Solidarietà al direttore Gennaro Sangiuliano ed alla redazione tutta”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia. (Uct/ Dire) 09:32 08-05-22