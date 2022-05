Reggio Calabria: Virtus Reggio inaugura “Grande Evento per la Pace” al Teatro “F. Cilea”

Oggi il Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ha ospitato la Società Ginnastica Virtus Reggio per il Concerto di Solidarietà all’Ucraina “Grande Evento per la Pace” promosso dal “Comitato per i Bambini e le Madri dell’Ucraina”, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Fondazione Mediolanum Onlus, in partenariato con il Lions Club Reggio Calabria Sud “Area Grecanica”, per realizzare una raccolta fondi destinata ai profughi della guerra e a costituire una dote per i più piccoli.

Accogliendo con gioia la proposta della coordinatrice artistica Teresa Timpano della Compagnia Teatrale “Scena Nuda” e le finalità dell’evento,

la Società Ginnastica Virtus Reggio ha inaugurato la serata con uno eccezionale spettacolo di Ginnastica Ritmica che promuove la Pace e la solidarietà nello sport. Tra gli oltre 90 artisti che si sono esibiti al fianco del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, la Società Virtus Reggio si è distinta per le grandi doti atletiche del gruppo agonistico, coordinato dalle Direttrici Artistiche prof.ssa Rina Albanese e prof.ssa Carmen Loprevite, con l’eccezionale guida del Presidente prof. Rocco Loprevite e del Vicepresidente Vincenzo Costantino.

La Pace è unità dei popoli, unità nella diversità, infatti la Virtus Reggio ha ben interpretato tale messaggio con lo splendido spettacolo inaugurale, in cui la platea è stata invasa dalle bandiere di ogni Paese del Mondo, portate delle atlete più grandi, unite da quella della Pace, portata dalle più piccole atlete, simbolo di speranza per un Futuro di concordia e solidarietà.

A tale spettacolo ne è seguito un altro ancor più straordinario, in cui le atlete si sono cimentate in esercizi a corpo libero che richiedono grande impegno, concludendo la loro performance con nastri scenografici che hanno trasformato le braccia delle atlete nelle candide ali della Colomba, simbolo per eccellenza della Pace.

Un’escalation di talenti che hanno calpestato il palco del “Cilea” durante la serata del “Grande Evento per la Pace”, che ha visto coinvolti artisti italiani e ucraini uniti nella Magia del Teatro.