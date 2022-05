DL Energia. Candiani (Lega): sbloccati fondi a Polizia di Stato e VVF

(DIRE) Roma, 9 Mag. – “Approvata in commissione la proposta della Lega che sblocca gli stanziamenti, per un totale di circa 400 milioni, volti al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale e al finanziamento di interventi diversi. Fondi che verranno messi a disposizione della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco al fine di acquistare e potenziare sia i sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale che quelli tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile.

Verranno inoltre destinate risorse anche al finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti. Siamo orgogliosi di queste iniziative a supporto del comparto sicurezza che sono frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all’opposizione”.

Così in una nota il senatore Stefano Candiani della Lega, già sottosegretario al Ministero dell’Interno e firmatario dell’emendamento in oggetto. (Vid/ Dire) 12:19 09-05-22