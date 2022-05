Moro. Conte: suo insegnamento è un vivo punto di riferimento

(DIRE) Roma, 9 Mag. – “‘Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà’. Le parole di Aldo Moro continuano a consigliarci anche in momenti cupi come quelli che viviamo in questa fase storica e politica”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, leader M5S. “Il suo insegnamento di vita, politica e sociale- aggiunge-, costituisce ancora oggi un vivo punto di riferimento, quanto mai decisivo.

Lo è come fulgido esempio della profonda osservanza della grammatica istituzionale, nell'ostinazione a promuovere il dialogo come valore intrinseco e irrinunciabile dell'azione politica. Lo è, soprattutto, nella rigorosa fermezza etica e morale che fanno di Aldo Moro un uomo – prima ancora che un politico – la cui statura è patrimonio collettivo imperituro".