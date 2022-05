Pordenone, mezzo pesante finisce fuori strada

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10, i Vigili del Fuoco della sede centrale e l’autogrù della sede centrale e una squadra del distaccamento di Sacile, sono intervenuti sulla SP15 a Caneva dove un autoarticolato, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli finendo la sua corsa in un canale a bordo carreggiata.

L’autista del mezzo è rimasto incastrato nella cabina di guida e i Vigili del Fuoco hanno dovuto prima stabilizzare il mezzo e poi hanno utilizzato cesoie e divaricatore idraulici per aprirsi un varco e liberarlo dalle lamiere in collaborazione col personale sanitario. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale. Successivamente, i Vigili del fuoco hanno rimesso il mezzo pesante sulla sede stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79368