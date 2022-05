UE. A Napoli flash mob per lanciare messaggio di pace e tolleranza

Iniziativa anche per promuovere Programma Erasmus +

(DIRE) Napoli, 9 Mag. – Alla presenza della vicesindaca di Napoli Maria Filippone e dell’assessora comunale alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, si è svolto a piazza Municipio un flash mob organizzato dall’ufficio Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Cosvitec Università&Impresa, gli istituti scolastici Francesco Saverio Nitti e Isabella D’Este Caracciolo, enti accreditati Erasmus+ per la mobilità dei giovani.

“Parte da Napoli e dagli studenti, in occasione della Giornata dell’Europa, un messaggio di pace e di tolleranza – si legge in una nota del Comune di Napoli – per promuovere una città multiculturale che ripudia il ricorso alla guerra e ad ogni tipo di conflitto”.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per la città di Napoli per promuovere l’ospitalità verso i giovani europei e raccontare le opportunità di scambi e mobilità nell’ambito del programma Erasmus+.

