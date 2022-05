Vaccino. Al Policlinico Tor Vergata verifica unità per completamento campagna

(DIRE) Roma, 9 Mag. – Oggi il Policlinico Tor Vergata ha accolto nell’ambito della verifica del Piano di attivazione del DL 34/2020 – DCA U00096 del 21.07.2020, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il Generale Tommaso Petroni, Comandante del Team Nazionale ed i componenti della Unità per il Completamento della Campagna Vaccinale. Presente la Direzione Generale del Policlinico Tor Vergata al completo ed il Rettore Orazio Schillaci della Università degli studi di Roma Tor Vergata.

“Un sentito ringraziamento all’assessore D’Amato e al Comandante Generale Petroni. Siamo stati molto orgogliosi di accogliere, io e il Rettore, il primo incontro negli Ospedali nel Lazio alla presenza di coloro che stanno lavorando, in costante e proficua sinergia tra Loro e con Noi Policlinico, per realizzare tutti quegli interventi richiesti e necessari per potenziare le strutture sanitarie già esistenti, per migliorare le proprie dotazioni ed efficientare così i percorsi e dare risposte sempre piu’ rispondenti ai bisogni dei cittadini e degli operatori sanitari”, dichiara il direttore generale Giuseppe Quintavalle.

“E’ nostra intenzione concludere tutte le realizzazioni ampiamente nei tempi e comunque entro il 31 dicembre 2022. Alcuni lavori sono già realizzati proprio perché ci rendiamo conto che l’attivazione degli interventi previsti che sono l’adeguamento di 10 posti letto di Terapia Intensiva DEA con la realizzazione di un’area evoluta di diagnostica, TC e Sistema Radiologico multifunzione di ultima generazione, la realizzazione della sala rossa dedicata al trattamento di pazienti critici all’interno di locali attualmente destinati ad attività di pronto soccorso in un percorso completamente separato da quelle dell’esistente e il potenziamento dei 22 di terapia semintensiva, che ci consente oggi di migliorare la nostra performance e, in autunno se ci sarà un ritorno di emergenza, di gestire in sicurezza dei percorsi per i pazienti sospetti Covid-19”, conclude.

(Comunicati/ Dire) 19:01 09-05-22