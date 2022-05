Arte, ritratto Marilyn di Warhol venduto per 195 milioni

09:10 – Il ritratto di Marilyn Monroe, sintesi del sogno americano, Shot Sage Blue Marilyn del 1964 è stato battuto all’asta per 195 milioni di dollari.

Si tratta del nuovo record mondiale conquistato da Christie’s a New York, durante la vendita del catalogo della “21st Century Evening Sale“. L’opera è stata aggiudicata a Larry Gagosian, celebre gallerista presente nella sala del Rockefeller Center. Gagosian si è rifiutato di dire se ha comprato il quadro per sé o per un cliente.

Con la cifra di 195 milioni di dollani, il dipinto di Warhol supera di 19 milioni la cifra a cui è stato venduto il capolavoro Les Femmes d’Alger (Version O) del 1955 di Pablo Picasso. Rimane ineguagliabile il record di vendita del capolavoro di Leonardo Da Vinci, Salvator Mundi, venduto da Christie’s per 450 milioni di dollari. (Fonte Corriere della Sera)