Italia-USA. Bernini (FI): Vertice cruciale per i nostri interessi

"Il vertice tra Biden e Draghi è cruciale sia per riaffermare lo storico rapporto tra Stati Uniti e Italia che per rappresentare al nostro principale alleato gli interessi comunitari. Non possono esserci subordinate agli aiuti da inviare all'Ucraina per difendersi dall'aggressione russa, ma l'Europa sta pagando un prezzo molto più alto alla guerra, a causa delle sanzioni, e servono compensazioni soprattutto per i Paesi più esposti sul gas russo come il nostro.

L'Italia da questo punto di vista ha tutte le carte in regola, perché ha lavorato più e meglio di tutti sul fronte della diversificazione delle fonti energetiche e dell'indipendenza dal gas russo da centrare nel 2024. Ma, oltre a un tetto europeo al prezzo del gas, ne occorre un altro anche per quello che importiamo dall'America. La nostra lealtà atlantica è fuori discussione, ed è parte integrante dell'interesse nazionale, ma bisogna assolutamente evitare drammatiche ricadute sociali su imprese e famiglie". Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.