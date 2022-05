Riforme. Giacomoni (FI): Presidenzialismo fu idea lungimirante del Cav già dal ’94

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Approda oggi alla Camera una proposta di riforma costituzionale che è presente nei programmi di Forza Italia e nelle idee innovative del presidente Berlusconi fin dal primo programma elettorale del 1994: l’introduzione del sistema presidenziale in Italia”. Così, in una nota, Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Insomma – prosegue -, le buone idee non invecchiano mai. L’elezione diretta del Presidente della Repubblica è una parte essenziale della proposta politica di Forza Italia e anche del centrodestra, da quasi 28 anni. Valorizzare il Parlamento e snellire le procedure di Governo erano alla base della grande idea di riforma del presidente Berlusconi. Riforma che oggi giunge in Aula attraverso la proposta di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni.

Come Forza Italia sosteniamo convintamente questa proposta di legge costituzionale, perché siamo coerenti e convinti che oggi più che mai occorra trasformare l’Italia in una democrazia moderna per poter contare in Europa e nel mondo”. Giacomoni evidenzia che “un Capo dello Stato scelto direttamente dai cittadini avrebbe una forza maggiore per rappresentare l’Italia difronte alle sfide globali. Nel passato l’ampio progetto di riforma presentato da Forza Italia fu ostacolato dalla sinistra con un referendum, oggi torna di grandissima attualità, speriamo con senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Il fatto che oggi all’ordine del giorno dei lavori parlamentari ci sia il tema del presidenzialismo – conclude – è la dimostrazione che le idee del centro destra ed in particolare di Forza Italia si confermano essere il motore autentico di un percorso inderogabile di riforme per il nostro Paese”. (Vid/ Dire) 13:23 10-05-22