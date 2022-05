(DIRE) Roma, 10 Mag. – L’aula della Camera ha approvato in prima lettura la proposta di ‘Modifica all’articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica’. I si’ sono stati 212, i no 170. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Il ddl costituzionale prevede che il Senato della Repubblica sia eletto su base circoscrizionale. (Vid/ Dire) 18:59 10-05-22