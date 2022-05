Spiagge. Salvini: con DL Concorrenza aiutiamo i balneari protagonisti della ripresa

Avremo Estate eccellente grazie a operatori Made in Italy

(DIRE) Roma, 10 Mag. – Sul fronte economico e turistico “avremo un’estate eccellente grazie agli operatori del Made in Italy” a cui “diamo una mano anche cambiando il DL Concorrenza e aiutando coloro che da decenni si sacrificano, i balneari”. Matteo Salvini, segretario federale della Lega, lo dice presentando un libro alla Camera. Nelle previsioni di Salvini, quindi, l’Estate “sarà auspicabilmente positiva, ma poi non vorrei brusco risveglio a Settembre, con la riapertura delle scuole e la non riapertura delle fabbriche”, perché “se non cambiano le cose molte fabbriche che chiuderanno a agosto non riapriranno a Settembre”.

Poi “a protestare son buoni tutti, noi proviamo non a far miracoli ma su base di dati, numeri, a fare previsioni fondate”, spiega il segretario della Lega, perché “sulle materie prime non occorre scienziato per capire dove vai a parare” e “chi dice facciamo a meno domani del gas dalla Russia o mente o capisce poco” e “i fenomeni che lo dicono o sono ignoranti o sono in malafede”. (Ran/Dire)