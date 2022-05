Ucraina. Fico: nostro obiettivo è la pace, nient’altro

(DIRE) Napoli, 10 Mag. – “Sono sicuro che sia giusto garantire il diritto di difesa del popolo ucraino e delle istituzioni che hanno subito un’aggressione scellerata, violenta, da parte della Federazione russa. Ma è chiaro che la strada e il nostro obiettivo dev’essere quello della pace. Nient’altro”. Lo ha spiegato a Trentola-Ducenta (Caserta) il presidente della Camera Roberto Fico, che ha risposto a una domanda dei cronisti sulle esternazioni del presidente francese Emmanuel Macron relative al conflitto. “Dobbiamo evitare altri morti civili che ci fanno solo rattristare e per fare questo – ha osservato la terza carica dello Stato – bisogna avere un’idea di pace, costruire la pace e cercare di lavorare per un tavolo che possa mettere al centro i diritti del popolo ucraino, ma anche una condivisione per uscire dalla guerra il prima possibile”. (Red/Dire) 12:50 10-05-22