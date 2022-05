Viterbo. Ambiente: traffico illecito di rifiuti speciali, denunciate 3 persone dai CC Forestali

Comando Provinciale di – Viterbo , 10/05/2022 11:03

Militari del N.I.P.A.A.F. dei Carabinieri Forestale di Viterbo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo tre persone per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dalla demolizione di un palazzo situato nel centro storico di Viterbo. E’ il risultato di una indagine che ha portato a disvelare condotte illecite riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in luogo non autorizzato e diverso da quello indicato nella documentazione ambientale.

Sia i documenti che il sito illecito di smaltimento sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono quindi stati denunciati il titolare dell’impresa di trasporto e gestione dei rifiuti, l’autista ed il proprietario dell’area agricola che ha consentito lo smaltimento nei propri terreni. I segnalati, in solido con il proprietario dell’area, dovranno ora provvedere alla rimozione e bonifica dei rifiuti per ripristinare le condizioni ambientali precedenti.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ambiente-traffico-illecito-di-rifiuti-speciali-denunciate-tre-persone-dai-cc-forestali