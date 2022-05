Emirati Arabi: tra miracoli e disuguaglianze

Gli Emirati Arabi sono un vero e proprio miracolo dell’economia, queste sono le parole di Marcos Troyjo, Presidente della Nuova Banca di Sviluppo, durante la quarta edizione del Forum Globale di Affari dell’America Latina del 2022, che si è tenuto a Dubai. Il Presidente ha parlato dei punti chiave che servono per contrastare le disuguaglianze economiche, e della poca efficienza sanitaria e anche scolastica del paese, per via dei costi esorbitanti. Bisogna che negli Emirati Arabi ci siano pari opportunità, così afferma il Presidente.

