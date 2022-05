Giustizia, Potenti (Lega): Partita anche in Toscana campagna referendaria, ci sarà anche Palamara

“Anche in Toscana si apre la campagna referendaria sulla giustizia. Nonostante il grande silenzio generale che è calato su questo argomento, saranno molti gli appuntamenti sul nostro territorio per stimolare la partecipazione popolare il prossimo 12 giugno su impulso del comitato referendario ‘Sì per la libertà, Sì per la giustizia’. La Lega, che ha promosso la sottoscrizione dei quesiti, è in prima fila: la campagna nella nostra Regione è iniziata lo scorso 6 maggio con un evento che ha visto la partecipazione del sottoscritto, di Irene Testa e della Sottosegretario al Lavoro Tiziana Nisini.

La corsa proseguirà con due nuovi appuntamenti previsti il 17 maggio a Carrara e a Firenze con ospite Luca Palamara, protagonista delle rivelazioni contenute nel bestseller di Alessandro Sallusti ‘Il Sistema’. Seguiranno Pisa e Pistoia il giorno 27 e 28 maggio ed altri incontri su tutti i capoluoghi di provincia”. Lo dichiara Manfredi Potenti, deputato della Lega per Salvini Premier e membro della II Commissione giustizia della Camera dei Deputati nonché responsabile toscano Lega per la campagna referendaria.