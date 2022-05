19.00 – Quattro vittime e due feriti è il bilancio di un drammatico incidente stradale sulla A4 Milano-Torino. Nello scontro tra un furgone contro un’automobile, avvenuto poco prima di Arluno sulla carreggiata direzione Milano, hanno perso la vita 4 cittadini pakistani tra i 30 ed i 35 anni di età. L’autostrada A4 è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni di marcia. Gli inquirenti indagano sulle cause del tamponamento.

