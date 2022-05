Trasporti. ECDC: sulle mascherine in aereo decidono gli stati

(DIRE) Bruxelles, 11 Mag. – “L’utilizzo delle mascherine negli aerei dovrebbe essere in linea con le disposizioni nazionali, ciò vuol dire che se il paese di partenza o di arrivo lo prevede, ai passeggeri ed al personale di bordo deve essere richiesto di rispettarlo anche oltre il 16 maggio 2022”.

È quanto emerso dalle nuove raccomandazioni emanate dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa). “Molti passeggeri e operatori di volo hanno il desiderio di viaggiare senza che abbiano l’obbligo della mascherina e noi siamo all’inizio di questo processo”, ha detto il direttore dell’Easa Patrick Ky. “Il personale dovrebbe continuare ad incoraggiare l’utilizzo delle mascherine, anche quando non necessario”, dicono le raccomandazioni. (Pis/ Dire) 20:01 11-05-22