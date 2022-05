Aeroporti. Ryanair annuncia 14 nuove rotte estive da Trapani

(DIRE) Palermo, 12 Mag. – La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi quattordici nuove rotte per l’estate 2022 dell. L’operativo dei voli ora include collegamenti da e per Billund, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Londra-Stansted, Varsavia-Modlin, Bordeaux, a partire da giugno, Düsseldorf-Weeze, Manchester, Riga, Siviglia, Tolosa, a partire da luglio e, nazionali, Roma-Fiumicino, Torino e Venezia. La stretta collaborazione tra Ryanair e l’aeroporto di Birgi ha facilitato una crescita del traffico di Ryanair a Trapani di oltre il 560% dall’estate del 2019. Opererà oltre 140 voli settimanali da e per Trapani per l’estate 2022, “dando al turismo siciliano – si legge in una nota della società di gestione dello scalo, Airgest – una spinta necessaria dopo due estati perse”. “I numeri parlano chiaro – dice il governatore siciliano Nello Musumeci -. La Sicilia, dopo il triste periodo di chiusure e restrizioni imposte dalla pandemia, torna a essere una delle prime mete turistiche al mondo.

E, conseguentemente, l’interesse delle grandi compagnie aeree dà la possibilità ai siciliani di essere interconnessi con un numero sempre maggiore di capitali e destinazioni internazionali. L’aumento del traffico aereo, da e verso la Sicilia, non può che farmi felice, prescindendo da quale sia lo scalo interessato, perché è il gioco di squadra che farà ancora più ambiziosi i nostri progetti futuri. Il mio plauso a Ryanair, che continua a puntare sulla Sicilia, e al presidente Ombra che, con il suo impegno, continua a far crescere l’aeroporto di Trapani”. Questo, invece, il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “I numeri annunciati dalla compagnia aerea Ryanair ripagano le speranze di chiunque abbia fatto il tifo per questo aeroporto, penso ai trapanesi che non hanno mai smesso di crederci e al presidente della Regione che con noi ha scommesso tanto e ha dimostrato di aver vinto. I numeri fatti ad aprile, con un +61% rispetto al 2019 e un +78% di movimenti, e quelli del periodo gennaio-aprile che segnano il +33% rispetto allo stesso periodo 2019 e un +28% di movimenti, sono un certificato di benessere dell’aeroporto che è già tangibile per tutti coloro che operano nel turismo.

Il territorio raccolga la sfida e dimostri di saper mettere a frutto questo flusso di turisti offrendo ospitalità, sicurezza, pulizia e servizi”. Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, spiega: “Siamo lieti di aggiungere queste quattordici nuove rotte estive che collegano Trapani Birgi con destinazioni internazionali chiave oltre a migliorare la connettività nazionale cruciale. Quest’estate, Ryanair collegherà Trapani con 11 Paesi, attraverso 22 collegamenti, operando più di 140 voli settimanali da e per l’aeroporto, incrementando il turismo internazionale e nazionale e offrendo al contempo ai residenti siciliani più opzioni di viaggio tra cui scegliere durante la pianificazione del loro viaggio. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell’aeroporto di Trapani per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la Sicilia”. (Com/Rec/Dire) 17:17 12-05-22